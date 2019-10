Sala sul riscandalmento: «15 ottobre? Anacronistico. I milanesi non accendano i termosifoni»

I milanesi possono accendere il riscaldamento nelle case a partire da martedì 15 ottobre, ma (a parte la giornata particolarmente umida per la pioggia) le temperature non sono per nulla invernali. E così il sindaco di Milano Beppe Sala, intervenuto in viale Murillo (zona Fiera) all'inaugurazione di un palazzo straordinariamente efficiente dal punto di vista energetico, ha invitato i concittadini a "mettersi una mano sulla coscienza" a riguardo del riscaldamento domestico.

"Negli asili li abbiamo già accesi ma è chiaro che il clima stia cambiando", ha detto il sindaco, "e il 15 ottobre è ormai anacronistico. Ieri c'erano 19 gradi, oggi la giornata è un po' umida ma domani dovrebbe tornare il bel tempo".