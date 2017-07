Rissa nella notte tra le vie della movida di Milano: uomo ferito gravemente alla testa

Rissa tra le vie della movida di Milano nella notte tra venerdì e sabato 15 luglio. Intorno alla mezzanotte e mezza quattro persone si sono fronteggiate in Piazza 25 aprile e un uomo di cui non si conosce ancora l'età è stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso di Città Studi per una ferita lacero contusa alla testa. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Tutto è iniziato con un parapiglia tra due persone poi degenerato con l'intervento di altre due, tutti italiani. È intervenuta la polizia locale che ha diviso i contendenti e chiamato i soccorsi. Sul posto anche i sanitari del 118 che i sanitari hanno accompagnato il ferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Città Studi.

Per il momento non sono ancora chiari i motivi della zuffa. Sul caso stanno indagando gli uomini del comando di via Cesare Beccaria. Secondo quanto trapelato una persona è stata denunciata per rissa.