Rissa nel night club per scambisti Bizzarre di via Ripamonti a Milano: tre uomini accoltellati

Una discussione degenerata in pochi secondi. Tre persone accoltellate e due in fuga. Succede la notte tra giovedì e venerdì in un night club di Milano, il Bizzarre di via Ripamonti, poco dopo l'una.

A lanciare l'allarme è personale del locale, noto per essere frequentato da scambisti. Ci sono tre uomini accoltellati. Sul posto arriva subito la polizia con numerose volanti e il 118.

La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza invia quattro ambulanze e un'automedica. I ferito sono tre clienti: un italiano di 53 anni, uno di 51 e un 38enne del Bangladesh. Il più grave di tutti è il 53enne che viene trasportato in codice rosso all'Humanitas ed è ricoverato in prognosi riservata, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri due sono arrivati in ospedale - al Niguarda e a San Donato - in codice giallo con ferite più lievi.

Il caso - fanno sapere dalla questura - è stato affidato agli uomini della Squadra Mobile, coordinati da Lorenzo Bucossi. Gli investigatori stanno sentendo i testimoni e visionando le telecamere presenti nel locale e nei dintorni: si trova al civico 580 della lunghissima via a sud di Milano. Si cerca l'auto sulla quale sono fuggiti i due aggressori ma forse, stando alle prime informazioni di via Fatebenefratelli, uno dei due è stato individuato. Sono in corso, tuttavia, tutti gli accertamenti necessari.

Notte di accoltellamenti a Milano

Poche ore dopo i carabinieri sono intervenuti in via Quarti dove un uomo è stato accoltellato gravemente. Sul caso indaga la compagnia di Porta Magenta (i dettagli).

La polizia, invece, poche ore prima era intervenuta per un accoltellamento in via Antonini. Una ragazzina di 15 anni ha ferito un 18enne con tre fendenti (i dettagli).