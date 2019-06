"Mi hai rubato il posto": e scatta il pestaggio, 23enne preso a calci e pugni all'autolavaggio

Stava cercando di spostare il suo furgone per lasciare posto a quell'uomo che, senza rendersene conto, aveva superato nella fila. Ma, evidentemente, non ha fatto in tempo ed è stato "travolto" dalla rabbia di quello stesso uomo.

Folle aggressione lunedì pomeriggio in un'autolavaggio di via Amoretti, dove un ragazzo di ventitré anni - un giovane albanese - è stato pestato a sangue dopo una lite. Verso le 18, stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, il 23enne ha infatti discusso con un'altra persona che lo accusava di avergli rubato l'unica piazzola disponibile.

Dalle parole ai fatti il passo è stato brevissimo e l'aggressore si è scagliato contro il ragazzo, colpendolo con calci e pugni al volto e al corpo. Nonostante l'intervento di due dipendenti della struttura - anche loro colpiti -, l'uomo ha continuato nel suo pestaggio prima di allontanarsi a bordo della sua macchina, una Bmw.

Il ragazzo, soccorso dall'equipaggio di un'ambulanza del 118, è stato portto al Niguarda in codice giallo per le ferite riportate. La polizia è invece ora sulle tracce dell'aggressore, che è stato nitidamente ripreso dalle telecamere di sicurezza mentre - con maglietta e jeans tagliati - si scaglia contro la vittima, impugnando anche una ciabatta come "arma".