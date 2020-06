Rissa da far west a Cologno, volano bicchieri e posacenere: un uomo ferito alla testa, è grave

Una rissa da far west con tanto di lancio di bicchieri e posacenere, poi la corsa in ospedale. È stato portato in codice rosso al San Raffaele il 31enne che, nella serata di giovedì 25 giugno, è rimasto ferito alla testa in una zuffa scatenatasi nei pressi di un locale di viale Visconti a Cologno Monzese.

Tutto è successo un attimo prima delle 22, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica di quanto accaduto è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Sesto, intervenuti sul posto per i rilievi, ma secondo quanto trapelato sembra che il 31enne sia rimasto ferito in seguito a una lite trasformatasi in rissa, una zuffa da far west con altre tre persone al culmine della quale sarebbe stato colpito in testa da un posacenere.

Un impatto violento, tanto che gli ha provocato una profonda ferita. Il 31enne si è quindi recato in una farmacia lì vicino e proprio il farmacista ha chiamato i soccorritori: i sanitari della croce verde di Pioltello gli hanno prestato le prime cure e lo hanno trasportato in codice rosso al San Raffaele.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, guidati dal maggiore Saverio Sica, stanno ricostruendo nel dettaglio quanto accaduto e stanno identificando i presunti responsabili.