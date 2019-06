Ragazzi prendono a calci sedie e tavolini del bar in centro, poi picchiano due camerieri

Sedie e tavolini del locale sparsi ovunque. Due cameriere dello stesso locale ricoverati in ospedale. E due giovani portati in Questura. Eccolo il bilancio della folle serata all'Arco della Pace, teatro di un'aggressione e di un blitz vandalico che ha avuto come teatro il "Bar Duomo", che si trova proprio sotto l'Arco.

Stando a quanto riferito dalla Questura, i problemi sono iniziati verso mezzanotte, quando tre ragazzi - probabilmente ubriachi - hanno cominciato a prendere a calci le sedie e i tavolini del bar, che doveva chiudere poco dopo.

I tre sarebbero stati avvicinati da due camerieri - un 24enne e un 25enne -, che avrebbero chiesto al gruppetto di smetterla e di allontanarsi. Per tutta risposta, però, i tre hanno colpito con calci e pugni i ventenni, che alla fine sono stati trasportati al Fatebenefratelli.

Finale di serata diverso, invece, per due dei tre vandali: un 20enne e un 24enne che sono stati fermati dalle Volanti in un altro bar poco distante e accompagnati in Questura per l'identificazione. I due sono stati trovati in possesso di qualche dose di hashish e sono stati denunciati, ma con ogni probabilità nelle prossime ore alle accuse si aggiungeranno anche le ipotesi di reato di danneggiamento e lesioni. Gli stessi poliziotti sono ora sulle tracce del terzo ragazzo, che è fuggito.