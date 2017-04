Picchia due baristi a mani nude e con un bastone, poi scappa ma inciampa e si ferisce

Rissa in un bar di viale Premuda, nella serata del 26 aprile, tra i due gestori (entrambi cinesi, marito e moglie) e un cliente del locale. Alla fine tutt'e tre sono finiti al pronto soccorso.

Secondo quanto emerso, intorno alle otto e mezza di sera il cliente (un romeno di 36 anni) ha insultato e poi aggredito a calci e pugni il marito cinese, un 39enne. Ignote le ragioni che hanno fatto scattare la "miccia".

A quel punto la donna - una 37enne - è intervenuta in aiuto del marito, vedendolo in difficoltà, e l'altro ha picchiato anche lei. Poi si è allontanato ma è tornato armato di un bastone per continuare a colpire i due baristi. Infine è scappato, ma nella foga è inciampato e si è ferito.

Sul posto la polizia e i sanitari del 118, che hanno soccorso tutt'e tre portando l'aggressore al Policlinico in codice giallo e i due baristi al Fatebenefratelli in codice verde.