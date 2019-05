Si stende nel bus e si rifiuta di scendere, poi aggredisce gli agenti e sfonda la Volante

Ha aggredito un passeggero che era a bordo insieme a lui. Poi, per non farsi portare via dalla polizia, si è steso a terra nello stesso mezzo. Quindi, una volta nella Volante, ha continuato a dare di matto.

Un uomo di ventinove anni, egiziano, è stato arrestato martedì pomeriggio dalla polizia con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. La sua follia è iniziata verso le 16.50, quando a bordo del bus della linea 40 ha litigato con un altro uomo e ha sferrato alcuni pugni al vetro del pullman davanti a diversi testimoni, tra cui una donna che ha allertato il 112.

Al loro arrivo sul posto, in via Arsia, gli agenti hanno trovato il 29enne visibilmente agitato e per nulla disposto a "collaborare". Il ragazzo, infatti, si è disteso a terra nell'autobus e quando i poliziotti hanno cercato di alzarlo di peso ha cominciato a colpirli con dei calci. Nella Volante, poi, il suo "show" è continuato ed è riuscito a distruggere un vetro del mezzo nonostante fosse già ammanettato.

L'uomo ha finito la sua giornata in Questura e sarà processato per direttissima.