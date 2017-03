Maxi rissa nel carcere di Bollate, detenuti si picchiano con spranghe di ferro: cinque feriti

Maxi rissa, domenica, nel carcere milanese di Bollate. A sfidarsi, secondo quanto denuncia il sindacato Sappe, sono stati “detenuti stranieri”.

“La situazione è stata davvero pericolosa - il racconto del segretario regionale lombardo del sindacato autonomo polizia penitenziaria. Alfonso Greco -. I detenuti, di etnia albanese e marocchina, si sono affrontati con pezzi di legno e spranghe di ferro e solo grazie al massiccio intervento di una quindicina di unità della polizia penitenziaria si è potuto scongiurare il peggio”.

Il bilancio finale è di cinque feriti: “Due sono dovuti ricorrere alle cure presso il nosocomoio cittadino - prosegue la nota del Sappe - e altri tre presso l’infermeria del carcere”.

Tutti i detenuti coinvolti nella rissa - le cui cause sono ancora da accertare - sono stati immediatamente trasferiti in altri carceri per - sottolinea il sindacato - “opportunità e sicurezza”.