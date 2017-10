Violenza in carcere: detenuto picchia e manda al pronto soccorso quattro guardie carcerarie

Una ferita in piena fronte, quattro punti di sutura e quattro agenti della polizia penitenziaria al pronto soccorso con una prognosi di quindici giorni. È il bilancio di una violenza nel carcere di Busto Arsizio. Le vittime? Quattro guardie carcerarie. A darne notizia è Paolo Delli Veneri, componente della segreteria regionale Uil polizia penitenziaria

Tutto è accaduto nel pomeriggio di mercoledì 4 ottobre quando un detenuto di origine rom in isolamento dopo aver danneggiato la cella provocandosi delle escorizazioni è stato accompagnato in infermeria. "Il commissario intervenuto sul posto per verificare l’accaduto, veniva improvvisamente aggredito con una testata in piena fronte. Il sovrintendente presente, a sua volta veniva violentemente colpito ad una mano, insieme ad altri due assistenti capo intervenuti sul posto — ha spiegato Delli Veneri —. Tutto il personale intervenuto, data la gravità delle lesioni subite, è dovuto ricorrere alle cure presso il pronto Soccorso di Busto Arsizio".

Non è il primo episodio: "Nell’ultimo anno, questo è l’ennesimo episodio violento che coinvolge il personale di Polizia Penitenziaria di Busto Arsizio. Ed è un chiaro segnale che qualcosa non stia andando come dovrebbe", ha concluso il sindacalista.