Stazione Centrale, minaccia due uomini con un coccio di bottiglia: interviene l'esercito

Ha fatto rissa con altri due uomini e ha iniziato a minacciarli con una bottiglia di vetro rotta. Poi, quando la situazione sembrava risolta, uno dei due 'rivali' ha cercato di superare lo sbarramento che avevano formato i militari per scagliarsi contro di lui. È accaduto in piazza Duca d'Aosta, davanti alla Stazione Centrale, verso le 12:30 di giovedì 6 febbraio.

Ad allertare le pattuglie dell'esercito le grida di alcuni passanti che stavano assistendo alla colluttazione tra i tre uomini, due cittadini georgiani e un senegalese che teneva in mano, con fare minaccioso, una bottiglia di vetro rotta. I militari hanno intimato all'uomo di lasciar cadere l'oggetto e lui, fortunatamente, ha ubbidito.

Non appena ristabilita una situazione di sicurezza, però, uno dei due georgiani si è scagliato nuovamente contro il senegalese cercando di superare con forza lo sbarramento creato dal personale dell'esercito, che a quel punto lo ha immobilizzato. Sul posto è poi accorsa anche una volante dei carabinieri, che ha arrestato i due georgiani per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Il senegalese invece è stato rilasciato perché, in base a quanto accertato, risultava la parte lesa dell’aggressione.