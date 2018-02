Lite a coltellate per una ragazza: un uomo in fin di vita, l'altro sfregiato da bocca a orecchio

Si sono affrontati in strada, armati di coltello, a quanto pare per 'contendersi' una ragazza. Adesso uno lotta tra la vita e la morte mentre l'altro è rimasto sfregiato al volto, da un orecchio fino alla bocca.

Teatro delle violenta lite, avvenuta attorno alle 21 di lunedì, piazza Bolivar, tra via Lorenteggio e viale Misurata, a Milano. Il più grave è un 37enne italiano, M. M., con precedenti penali. L'uomo è stato colpito da un fendente all'addome e trasportato in condizioni gravi all'ospedale Niguarda. E' stato operato ed è in condizioni critiche in rianimazione.

L'altro ferito è un 22enne, N.D.B., anche lui italiano già noto alla giustizia. E' stato raggiunto da una coltellata al volto - sfregiato dalla bocca fino all'orecchio - e accompagnato al Fatebenefratelli ma non in pericolo di vita.

La prima chiamata d'intervento al 112 è arrivata da piazza Napoli poco dopo le 21. Alcuni minuti dopo è arrivata la seconda richiesta da piazza Bolivar, qui è stato trovato l'uomo in fin di vita. Sul posto arrivano medici dell'Azienda regionale emergenza urgenza e le volanti dell'Ufficio prevenzione generale.

Secondo quanto riferito dal 22enne alla polizia, la lite è scoppiata per motivi sentimentali, in particolare per una donna. Il ragazzo è stato indagato per tentato omicidio mentre il suo avversario, il 37enne, è stato indagato per lesioni gravissime ed aggravate.