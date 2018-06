Milano, rissa davanti ad una discoteca di via Valtellina, una residente: "Il vicinato è esausto"

Altra nottata insonne per i cittadini che vivono a ridosso della zona della movida tra via Valtellina e via Giuseppe Piazzi. All'alba di lunedì, attorno alle 4, è scoppiata una rissa. A chiamare le forze dell'ordine e il 118 ci hanno pensato i residenti, alcuni dei quali già in altre occasioni avevano manifestato il loro disappunto per come vengono gestite le serate dagli organizzatori. Per esempio, il giorno prima, erano intervenuti medici e poliziotti perché qualcuno aveva spruzzato lo spray urticante all'interno di uno dei locali provocando cinque feriti.

"Stavolta la rissa è avvenuta in via Piazzi, fuori dalla discoteca Gate. Abito molto vicino e ho chiamato la polizia e un'ambulanza", racconta una cittadina che ha chiesto di restare anonima. "Un giovane - prosegue nella sua denuncia - è stato pestato da un gruppo di una decina di coetanei a quanto sembra per via di una ragazza. La cosa più schifosa - prosegue la residente arrabbiata - è stata la completa indifferenza del personale esterno della discoteca che al posto di separare il gruppo e aiutare il ragazzo, si muoveva a togliere transenne, far uscire le persone dalla discoteca e chiudere le porte in gran fretta".

Il ferito in questione, stando a quanto riferito dal 118, è un giovane di 18 anni. Le sue condizioni non sono preoccupanti ed è stato trasportato in ospedale, al Fatebenefratelli, in codice verde. Sul posto sono intervenute alcune volanti della polizia.

"Ogni volta che vi è un evento tra Alcatraz e Gate non si dorme - spiega la donna - e la musica è oltre il limite del sonoro, i miei vetri vibrano nonostante il piano alto in cui abito, la gente in fila per entrare urla e intona canti. La mattina si deve fare lo slalom tra vomito e bottiglie di vetro". Poi, conclude la sua denuncia interpellando Palazzo Marino: "Il vicinato è esausto. Quando il Comune farà qualcosa?".