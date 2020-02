La lite al distributore di benzina degenera: uomo preso a pugni in faccia mentre paga

Dai colpi di clacson alle botte. Follia martedì mattina al distributore di benzina all'angolo tra viale Zara e viale Marche, teatro di una lite tra automobilisti che è poi degenerata.

Tutto è iniziato verso le 10, quando un uomo di 63 anni si è fermato accanto a una delle pompe e si è spostato alla macchinetta per pagare. Dopo pochi secondi - stando a quanto denunciato dalla vittima - è arrivata una seconda macchina che, nonostante la piazzola libera accanto, si è fermata esattamente dietro la prima vettura.

Il conducente, evidentemente nervoso e agitato, avrebbe iniziato a suonare e a insultare il 63enne mettendogli fretta e chiedendogli di sbrigarsi. Quando l'uomo si è avvicinato al finestrino per chiedere spiegazioni al "rivale", per tutta risposta si è beccato un pugno in pieno volto dall'aggressore, che è poi scappato.

È stato lo stesso ferito, medicato sul posto da un'ambulanza, a chiamare la polizia per presentare denuncia. Gli agenti stanno ora cercando di rintracciare l'automobilista fuggito.