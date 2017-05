Rimprovera i ragazzini per gli schiamazzi, cercano di spaccargli la testa

Un italiano di 56 anni è stato aggredito e malmenato da un gruppo di 5 o 6 ragazzini nel parco pubblico di via Donna Prassede (zona Chiesa Rossa) intorno a mezzanotte tra il 12 e il 13 maggio.

L'uomo è stato portato all'Humanitas in condizioni serie, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, la vittima era scesa in strada per rimproverare il gruppo di giovani per gli schiamazzi e dir loro di fare meno rumore. Probabilmente su di giri per l'alcol, gli adolescenti continuavano a urlare, disturbando il riposo notturno del quartiere.

Il 56enne sarebbe stato colpito con un ombrello, e a chiamare i soccorsi è stato un vicino di casa che ha visto l’uomo ferito e ha assistito alla scena. Sul posto non sono state trovati bottiglie di alcol o droga.

Il gruppetto è scappato all'arrivo dei militari.