Rissa fuori dal pub: 29enne portato in ospedale per un pugno

Dopo un litigio scaturito per futili motivi, due clienti di un locale sono arrivati alle mani e uno di loro è finito in ospedale. L'episodio è avvenuto in via Granelli a Sesto San Giovanni verso le 4 del mattino del 12 novembre. Sul posto sono intervenuti la polizia di stato e il 118.

La rissa è scoppiata davanti all'ex Queen Pub di Sesto, già noto alle forze dell'ordine per altri episodi di violenza. A rimanere ferito a causa di un colpo al volto è stato un ragazzo di 29 anni, che è stato trasportato all'ospedale di Cinisello Balsamo in codice verde.