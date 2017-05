Piazza Gobetti, rissa tra punkabbestia e passanti: tre indagati

Finisce con tre indagati per rissa l'episodio di violenza nel quartiere di Lambrate che risale a domenica 30 aprile. Sulle prime era parsa un'aggressione subita da un giovane di 25 anni a colpi di martello: ma i carabinieri della stazione di Porta Garibaldi, proseguendo gli accertamenti anche nella giornata successiva, hanno chiuso il cerchio e ricostruito con maggior precisione ciò che è realmente avvenuto.

La cronaca. Tutto inizia nel pomeriggio in piazzale Gobetti. Nel parchetto stazionano tre ragazzi "punkabbestia". Due giovani, che passano di lì, hanno da dire con gli altri tre. Un banale battibecco, niente di più.

I "punkabbestia" si spostano poi nella vicina piazza Bottini. Dove passano gli stessi giovani che avevano scatenato il battibecco con loro, ma questa volta a bordo di un'utilitaria Toyota. I due si fermano e scendono. Questa volta dalle parole si passa ai fatti. Poi i due risalgono in macchina e fanno perdere le loro tracce. Ma grazie ad un ragazzo tunisino, testimone oculare della scazzottata, i carabinieri ottengono il numero di targa e risalgono agli aggressori. Si tratta di due fratelli di 24 e 27 anni, residenti a Segrate.

Il ferito, nel frattempo, viene portato in ospedale dove i medici riscontrano le contusioni (anche alla testa) ma non un'impronta di ferro che sarebbe richiesta nel caso di una martellata, come era stato ipotizzato. Vero è che i carabinieri trovano, sul posto, il battente di un martello. Ma cadono gli elementi per dire che la martellata c'è stata.

Così, alla fine, i militari indagano per rissa tutti e tre.