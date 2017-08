“Sposta la bandiera”: padre e figlia picchiati a San Siro, arrestato un noto ultrà dell'Inter

È bastata una semplice richiesta per far scattare la violenza. Pugni, botte - che hanno coinvolto anche una bimba di soli dieci anni - in quella che è sembrata una vera e propria spedizione punitiva.

Follia domenica sera a San Siro, dove - durante la prima di serie A, Inter-Fiorentina - un uomo di quaranta anni che era allo stadio con la moglie e i due figli minori è stato aggredito da un tifoso di diciannove anni, esponente della Curva Nord nerazzurra.

L’aggressione si è consumata verso le 20.50, quando la partita era iniziata da pochissimo, proprio nel settore occupato dal tifo organizzato interista. La vittima - stando a quanto riferito dalla Questura - avrebbe chiesto all’aggressore e ai suoi amici di spostare o abbassare una bandiera di grosse dimensioni che “nascondeva” gran parte del campo.

A quel punto, come immediata reazione, il diciannovenne e altri tifosi - ancora non identificati - hanno raggiunto il quarantenne e lo hanno colpito con diversi pugni al volto. Nel parapiglia, è rimasta coinvolta anche la figlia della vittima - una bimba di dieci anni - che ha riportato dieci giorni di prognosi per un colpo al ginocchio sinistro. Suo padre ha riportato invece contusioni alla testa giudicate guaribili in due settimane.

I poliziotti, raccolta la denuncia del tifoso, hanno subito individuato il diciannovenne, che è stato bloccato mentre la partita era ancora in corso. Per lui, che da via Fatebenefratelli descrivono come “noto membro del gruppo ultras Milano Nerazzurra”, sono scattate le manette con l’accusa di lesioni personali aggravate perché commesse in occasione di manifestazioni sportive.

Nei confronti del tifoso - che nel 2015 era stato denunciato per possesso di fumogeni durante una gara dell'Inter - è già stato emesso un Daspo - divieto di accesso alle manifestazioni sportive - di cinque anni con obbligo di presentazione in Questura durante le partite dei nerazzurri.