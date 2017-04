Violenta lite dal kebabbaro finisce a coltellate: un uomo ferito e uno ricercato dalla polizia

Lite dal kebabbaro finisce nel sangue. Accoltellato ad un dito un uomo marocchino di trentacinque anni. Le sue condizioni non sono gravi.

Sul caso indaga la polizia di Stato avvertita da alcuni testimoni.

E' avvenuto in via Biella, zona Barona a Milano, alle tre di mercoledì. Stando al racconto della vittima, l'aggressore era un cliente del locale. I due avrebbero cominciato a litigare per futili motivi. La discussione si sarebbe subito trasformata in un'assalto fisico. Che poco dopo si è concluso con l'accoltellamento.

Dopo aver ferito il suo avversario, l'uomo - descritto come un magrebino - è fuggito a bordo di una Fiat Bravo in direzione viale Famagosta. E' ricercato dalla polizia.