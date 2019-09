Rissa nelle scale del condominio finisce a colpi di machete: un ferito e un arresto

Durante una lite per futili motivi ha colpito il vicino di casa con un piccolo machete di 25 centimetri. Poco dopo è stato arrestato dagli uomini dei carabinieri della Compagnia di Rho intervenuti su segnalazione degli altri condomini, spaventati dalle urla della lite.

A sfidarsi sul pianerottolo di una palazzina di Lainate, nel Milanese, sono due residenti italiani di 36 e 34 anni. Durante la discussione, scoppiata domenica sera, il più anziano dei due ha impugnato il machete ed è passato all'attacco. Per fortuna, la lama non ha provocato grosse ferite alla vittima che, dopo essere stata medicata in ospedale, è stata dimessa con una prognosi di pochi giorni.

Il 36enne era visibilmente ubriaco, stando ai militari che lo hanno arrestato con l'accusa di lesioni, porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Altra aggressione con il machete nel fine settimana

Tre uomini - un 28enne, un 31enne e un 21enne, tutti salvadoregni - sono stati fermati nella notte tra domenica e lunedì ad Albairate con l'accusa di tentato omicidio.

A bloccarli sono stati i carabinieri di Novara, che erano sulle loro tracce da qualche ora prima, quando a Trecate un 32enne - anche lui salvadoregno - era stato ridotto in fin di vita dopo essere stato massacrato di botte in strada e accoltellato più volte, presumibilmente con un machete.