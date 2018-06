Rissa tra mamme fuori da scuola: pugni e schiaffi davanti ai bambini, arriva la polizia

Rissa tra due mamme davanti ai figli. E' successo fuori da una scuola elementare di Milano, in via Visconti. La situazione è precipitata velocemente. Prima la discussione, poi gli insulti, le minacce e le botti.

Venerdì pomeriggio particolare, quello vissuto dai bambini e dai genitori dell'istituto: le due donne si sono prese a calci e pugni proprio nell'ultimo giorno di scuola, prima delle vacanze estive. Protagonista, insieme con le due mamme, anche la sorella di una delle due.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i medici del 118. Una delle mamme - racconta Il Giorno - è stata accompagnata in codice giallo all’ospedale Sacco perché lamentava dei dolori al collo. Anche le altre due donne hanno accusato un malessere.

Sembra che la questione in sospeso tra le litiganti fosse cominciata da mesi. Tutto, stando a quanto ricostruito, sarebbe nato per motivi di antipatie tra i figli. Quindi, probabilmente, le continue liti tra i due compagnetti di classe avrebbero finito per coinvolgere anche le madri.