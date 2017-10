Pugni, calci e insulti in un centro estetico tra la titolare e una ex dipendente: arriva la polizia

Prima la lite, poi la rissa e infine le ambulanze. Il bilancio è di quattro persone al pronto soccorso con alcune contusioni e un trauma cranico. È successo nella serata di venerdì in un centro estetidco di via Vittoria Colonna a Milano. In ospedale due coppie di cittadine cinesi.

Tutto è accaduto intorno alle 21 quando una ex dipendente di 36 anni si è presentata al centro estetico insieme al marito per un confronto con la titolare sul pagamento di vecchie prestazioni di lavoro. Le due hanno iniziato a litigare verbalmente e poi sono arrivate alle mani e in quel momento sono intervenuti i rispettivi mariti di 36 e 29 anni.

Si sono fermati solo all'arrivo degli agenti della Questura di Milano. Tutti e quattro hanno riportato un trauma cranico e sono stati accompagnati nei pronto soccorso degli ospedali San Carlo e Fatebenefratelli dove sono rimasti in osservazione per alcune ore. Più gravi, ma non in pericolo di vita, le due donne.