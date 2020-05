Rissa in pieno giorno (a colpi di bottiglie) nel parcheggio del Lidl: arrestati tre uomini e una donna

Un assembramento nonostante i divieti anti coronavirus. E per giunta per una rissa. È successo nel pomeriggio di sabato, verso le 16:30, nel parcheggio del supermercato Lidl, di via Luigi Ornato, zona Niguarda. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia di stato e un'ambulanza del 118.

Accorsi sul posto dopo una segnalazione, gli agenti hanno trovato quattro persone intente a scagliarsi l'una contro l'altra brandendo alcune bottiglie di vetro. Dopo averli separati hanno proceduto ad arrestarli. A finire in manette, con l'accusa di rissa aggravata, un cittadino di El Salvador di 25 anni, un polacco di 38 anni, una romena di 38 anni e un altro polacco di 52.

L'ambulanza non ha trasportato nessuno dei quattro in ospedale: ferite e traumi riportati nella colluttazione, per fortuna, erano lievi.