Milano, uno si scaglia contro un poliziotto e lo prende a pugni senza ragione: tre arrestati

Tre giovani italiani sono stati arrestati nella notte tra venerdì e sabato dagli agenti della questura di Milano, accusati di aggressione a pubblico ufficiale. Un agente colpito con un pugno al volto ha rimediato tre giorni di prognosi.

La polizia è intervenuta in piazzale Bottini, zona Lambrate, dove ha trovato un ragazzo italiano di 31 anni sottoposto a cure del 118 per alcune ferite lievi. Agli agenti il ragazzo e una sua conoscente di 23 anni non hanno voluto fornire spiegazioni sul perché fosse stato necessario l’intervento del 118 e mentre le domande si facevano via via più insistenti, concluse le cure, il trentenne ha aggredito un passante davanti agli agenti.

A quel punto l’uomo è stato immobilizzato, scatenando l’ira di un terzo ragazzo di 29 anni appena arrivato in piazzale Bottini: ha dato il via a una colluttazione generale e ha aggredito con un pugno al volto uno dei poliziotti sul posto. I tre ragazzi sono stati quindi arrestati, accusati di aggressione a pubblico ufficiale. Per l’agente colpito tre giorni di prognosi.