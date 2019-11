Milano, litigano tra loro in strada poi si scagliano contro i poliziotti: due agenti feriti

Di buon mattino si presentano in piazzale Lagosta a Milano, sotto casa di un ragazzo di 22 anni. Hanno intenzione, ricostruirà poi la polizia, di chiarire una questione di lavoro in sospeso tra loro, 31 e 37 anni, e il giovane.

Visti però i toni del confronto, che presto si trasforma in lite, il 22enne chiama le forze dell'ordine per chiedere il loro aiuto. Sul posto, sono le 7 di giovedì, si presenta una volante e finisce che la coppia di trentenni se la prende con i poliziotti, che faticano non poco per fermarli.

L'aggressione ai poliziotti in Lagosta

Alla fine un agente riporterà l'infrazione di un paio di costole, per 25 giorni di prognosi, e l'altro alcune contusioni giudicate guaribili in 7 giorni dai medici che lo hanno visitato.

Durante la colluttazione tra la coppia e i poliziotti, il 31enne e il 37enne hanno pure danneggiato la radio della volante. Per questo motivo i due protagonisti, entrambi italiani, sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.