Milano, violenta rissa coinvolge bar e pizzeria e il questore chiude i due locali: la decisione

Nell'ambito dell'attività di prevenzione e controllo del territorio e di monitoraggio dei locali pubblici mediante i sistematici servizi delle forze dell'ordine finalizzati al contrasto dei fenomeni di criminalità, il questore di Milano, ai sensi dell'articolo 100 del Tulps, ha sospeso la licenza per 15 giorni al “Bar Contigo” in via Bessarione 42 a Milano, e alla “Pizza Italia” in via Bessarione 46 a Milano. La decisione è arrivata con due provvedimenti emessi il il 29 e notificati il 31 ottobre dal Commissariato Mecenate.

La sospensione dei due locali si è resa necessaria in quanto lo scorso giugno è avvenuta una violenta lite tra due persone, che ha visto coinvolti entrambi i locali data la loro vicinanza.

Risse nella pizzeria e nel bar di via Bessarione

Inoltre, è stato possibile rilevare che, sia il Bar che la pizzeria, sono frequentati da numerosi clienti con precedenti di polizia anche per gravi reati e lo scorso maggio è intervenuto un equipaggio delle volanti per sedare un'altra lite tra più avventori sempre nei pressi dei due esercizi commerciali.

I due locali sono oggetto di continue lamentele da parte dei cittadini residenti in zona per la presenza di soggetti che spesso versano in stato di alterazione derivante dall'abuso di bevande alcoliche o dall'uso di sostanze stupefacenti e si rendono protagonisti di atteggiamenti violenti.

Entrambi gli esercizi pubblici sono già stati destinatari di sospensione della licenza: la pizzeria per 15 giorni nel luglio 2017, mentre il bar per 10 giorni nell'ottobre del 2018.