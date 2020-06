Rissa a bottigliate, 24enne ferita da una coetanea finisce in ospedale

Una ragazza di 24 anni è finita in ospedale dopo essere stata colpita a bottigliate da una 20enne durante una rissa. L'accaduto verso le 3 della notte tra giovedì e venerdì in via Aurelio Nicolodi, zona Affori. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e il 118.

Al 112 è arrivata una segnalazione di una rissa scoppiata tra due gruppi di ragazzi. In base a quanto ricostruito, il litigio inizialmente solo verbale e poi sfociato in una vera e propria colluttazione, con tanto di colpi di bottiglia, avrebbe coinvolto una ragazza di 20 anni statunitense, di origine sudamericana, che avrebbe colpito in fronte con una bottiglia di vetro la vittima, una cittadina peruviana, causandole ferite per fortuna non gravi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La 20enne davanti agli agenti ha però negato di aver aggredito fisicamente l'altra ragazza, che è stata trasportata in ambulanza, in codice verde, e poi ricoverata all'ospedale Niguarda per le lievi ferite riportate. Sull'episodio sono in corso approfondimenti da parte del commissariato di zona.