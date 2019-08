Milano, appuntamento all'alba per la "resa dei conti": rissa tra ragazzine in centro, due ferite

Si sono date appuntamento. E hanno chiarito i problemi, a modo loro. Rissa all'alba di domenica in corso di Porta Ticinese a Milano, dove due ragazze si sono "sfidate" per una sorta di resa dei conti.

Protagoniste sono state una 18enne e una 19enne, entrambe colombiane, che sono poi state fermate dalla polizia verso le 5.30. Fortunatamente entrambe se la sono cavata con ferite di lieve entità: una ha riportato un trauma alla spalla, un'altra soltanto alcuni graffi al petto.

La più giovane, soccorsa da un'ambulanza del 118, è stata poi accompagnata in codice verde al San Paolo per essere medicata. Sono state loro stesse a raccontare agli agenti che si erano date appuntamento per risolvere alcuni vecchi problemi. Evidentemente poi la discussione è sfociata in violenza.