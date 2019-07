Rissa sul Ryanair per Orio al Serio: schiaffi tra due sorelle, il comandante blocca l'aereo

Uno scontro, nel senso letterale del termine, tra due sorelle. E il velivolo che non si stacca da terra. Viaggio decisamente movimentato lunedì per i passeggeri del volo FR 8496, un Ryanair che doveva partire alle 12.45 da Brindisi alla volta dell'aeroporto di Orio al Serio.

Doveva, appunto. Perché in realtà il decollo è avvenuto soltanto alle 13.55 dopo che due sorelle - due donne di circa cinquanta anni - si sono prese a schiaffi a bordo pochi minuti prima della partenza. A nulla è servito l'intervento del personale di bordo e, secondo quanto raccontato dal Quotidiano di Puglia, a quel punto il comandante ha deciso di rinviare la partenza per poi allertare la polizia, che è intervenuta al momento dell'arrivo a Orio, identificando le passeggere.

"Eravamo in attesa del decollo quando abbiamo sentito due donne dapprima litigare e poi passare alle mani - ha raccontato un testimone al giornale brindisino -. Qualcuno di noi, al limite della pazienza per quello che stava accadendo, ha anche urlato «fuori», ma solo per permettere che quel viaggio potesse finalmente iniziare. A bordo c'erano anche diversi bambini, e la fretta di partire era tanta per degli impegni da rispettare nel nord Italia".

Ma le due sorelle, evidentemente, avevano fretta di risolvere i loro problemi.