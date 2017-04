Militari gli chiedono i documenti, lui li insulta e aggredisce: caos in Centrale, uomo fermato

Prima si è mostrato collaborativo e ha “finto” di fornire i propri dati ai militari. Poi, improvvisamente, ha iniziato a insultare e minacciare le forze dell’ordine per non farsi identificare e scappare.

Folle caos verso le tre di venerdì pomeriggio in piazza Duca d’Aosta, davanti alla stazione Centrale di Milano, teatro di un incredibile parapiglia che ha coinvolto almeno un centinaio di ragazzi - quasi tutti immigrati che stazionano fuori dallo scalo ferroviario -, uomini dell’arma e polizia locale.

Video | Caos in Centrale: militari aggrediti da un uomo

Tutto è nato, secondo finora quanto appreso da MilanoToday, da un semplice tentativo di identificazione. Una pattuglia mista militari carabinieri, in normale servizio di controllo fuori dalla Centrale per l'operazione "Strade Sicure", ha infatti fermato un ragazzo chiedendogli i documenti.

Dopo un’iniziale reazione collaborativa, il giovane ha iniziato a insultare uno dei militari, toccandogli l'arma e causando la conseguente reazione di altre decine di ragazzi, che si sono avvicinati alle forze dell’ordine con fare minaccioso.

A quel punto il militare ha reagito e, con l’aiuto dei carabinieri, ha bloccato il giovane, che è un africano di venticinque anni.

Neanche l’arresto, però, è servito a calmare il venticinquenne, che nonostante fosse già stato messo nell'auto ha continuato ad opporre resistenza, aggredendo i carabinieri.

Nella colluttazione sono rimasti lievemente feriti un militare e un carabiniere, le cui condizioni non sono comunque gravi.

Soltanto ad ottobre scorso, ancora fuori dalla stazione centrale, si erano ripetute le stesse, identiche, scene. In quel caso, probabilmente la caccia a un ladro - poi scappato in bici contromano - aveva creato un’incredibile baraonda in piazza Duca d’Aosta sotto gli occhi stupiti di turisti e viaggiatori.