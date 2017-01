Lo rimprovera perché vuole fumare sul tram: lui le spacca gli occhiali con un pugno al volto

Dà un pugno ad una donna sul volto, le spacca gli occhiali, poi scende dal tram e scappa a piedi. Mercoledì sera movimentato sulla linea 7, che da piazzale Lagosta porta fino a Precotto, a Milano. Poco prima delle venti, sul convoglio è scoppiata una lite tra un uomo e una donna.

Secondo la prima ricostruzione della polizia, intervenuta dopo la chiamata degli altri passeggeri, il battibecco sarebbe partito perché la vittima - descritta come sessantenne da un testimone - avrebbe redarguito l'uomo che si stava per accendere una sigaretta sul tram. E' successo tutto all'altezza dell'incrocio tra viale Fulvio Testi e via Santa Marcellina.

Quando gli agenti sono arrivati, l'aggressore aveva già fatto perdere le sue tracce. I poliziotti stessi hanno poi portato la vittima ferita all'ospedale di Niguarda per essere medicata.