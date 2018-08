Rissa sul treno: in tre finiscono in ospedale, bloccata la circolazione

Si sono incrociati sul treno, si sono insultati e poi sono arrivati alle mani. È quanto accaduto il 5 agosto, poco prima delle 12, a una coppia di fidanzati e a due amici milanesi - 24 e 26 anni - a bordo del treno Thello Milano-Marsiglia. La rissa è iniziata quando la ragazza della coppia, una 19enne di Brindisi, se l'è presa con uno dei due amici, che si stavano spostando sul treno per cercare posto, insultandolo per il suo abbigliamento. Il 26enne di Milano allora ha reagito rispondendo a tono e al quel punto, in difesa di lei, è intervenuto il suo fidanzato tirando una testata al giovane.

Tra il milanese e il 29enne di Imperia originario dell'Ecuador è quindi iniziata una colluttazione a cui inizialmente ha preso parte anche la 19enne, che è poi stata allontata. La rissa è quindi proseguita tra i due uomini e alla fine il fidanzato della coppia, che a sua volta ha ricevuto alcuni pugni in testa, ha tirato fuori dal suo zaino una lima per unghie con la quale ha punzecchiato l'antagonista all'addome, strappandogli la maglietta e causandogli diversi tagli.

La coppia e il milanese aggredito sono tutti stati trasportati in ospedale per lievi ferite - contusioni, tagli ed escoriazioni guaribili rispettivamente in sette e due giorni -, mentre il treno teatro della vicenda è rimasto bloccato in stazione. La polizia di Pavia ha poi arrestato il giovane ecuadoriano, che ha ammesso di aver usato la lima con la volontà di ferire il 26enne, e denunciato la sua fidanzata.