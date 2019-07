"Agguato" a Chinatown per motivi di gelosia: due cugine 15enni prese a bastonate in strada

Erano convinte di andare a un appuntamento per chiarire delle vecchie ruggini legate all'amore per un ragazzino. Ma una volta arrivate lì sono state aggredite e "controllate" a vista da altri giovani, che non hanno fatto nulla per aiutarle né sono intervenuti.

Due ragazzine di quindici anni - due cugine, entrambi cinesi - hanno denunciato alla polizia di essere state picchiate lunedì sera a Chinatown da due ragazze, anche loro minorenni e poco più grandi di loro.

Stando a quanto hanno raccontato le due vittime, le quattro si erano date appuntamento verso le 20 in via Arnoldo di Cambio per parlare di alcuni vecchi dissidi dovuti a motivi di gelosia. In poco tempo, però, i toni sarebbero diventati sempre più accesi fino a che una delle due rivali avrebbe preso un bastone di legno e avrebbe colpito le due cugine. Ad assistere all'aggressione - secondo quanto riferito dalla Questura - ci sarebbero stati anche dei ragazzi, probabilmente amici delle "bulle", che sono rimasti a guardare senza muovere un dito.

A dare l'allarme, verso le 21.30, è stata la mamma e zia delle giovani. Le 15enni sono state visitate da un'ambulanza del 118 e sono state medicate per ecchimosi e ferite alle gambe, ma entrambe hanno rifiuto il ricovero in ospedale. La stessa donna ha poi allertato gli agenti, che hanno raccolto la testimonianza delle due e ascolteranno presto le altre due giovani coinvolte.