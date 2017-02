Via Casati: prima urina nel lavandino del bagno, poi aggredisce barista

Violento diverbio, la scorsa notte, in un noto locale di via Casati. Secondo quanto riportato dalla questura un avventore, probabilmente su di giri per l'alcol, ha iniziato a orinare nel lavandino del bagno.

Il fatto è avvenuto intorno alle 3. Il proprietario del locale l'ha notato e gli ha chiesto di smetterla, facendogli notare non solo la maleducazione ma le elementari norme igieniche. L'uomo ha reagito in malo modo, aggredendo il barista.

Ne è nata una lite. Sul posto sono arrivati gli agenti inviati da via Fatebenefratelli che hanno placato gli animi.