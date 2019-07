Folle rissa in centro: calci, pugni e motorini buttati a terra, feriti anche due poliziotti

Si sono sfidati a calci e pugni tra di loro. Nella furia hanno buttato a terra anche i motorini che erano parcheggiati in strada. Poi, quando hanno sentito la sirena, sono tutti fuggiti. Tutti tranne uno, che ha deciso di concludere la sua serata folle scagliandosi contro i poliziotti.

Un uomo di ventotto anni, cittadino dell'Honduras, è stato arrestato nella notte tra lunedì e martedì dalla polizia con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Gli agenti sono stati allertati alle 3.30 per una furibonda rissa in strada tra quattro persone, che si stavano picchiando all'angolo tra via Panfilo Castaldi e via Lecco, nella centralissima Porta Venezia. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno visto una serie di scooter sull'asfalto e hanno trovato soltanto il 28enne, visibilmente fuori di sé. L'uomo si è immediatamente avventato contro i poliziotti colpendoli con calci e pugni, tanto che l'equipaggio della Volante ha dovuto usare lo spray al peperoncino per immobilizzarlo.

A quel punto, l'aggressore è stato arrestato e portato in cella, mentre i poliziotti sono finiti in ospedale, da dove sono poi stati dimessi con una prognosi di tre giorni ciascuno.

In ospedale, soltanto la sera prima, c'erano finiti altri due agenti, che erano stati aggrediti da un 42enne che poco prima aveva seminato il panico in via della Chiesa Rossa lanciando oggetti dalla finestra di casa.