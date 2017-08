Rissa in via Chiesa Rossa, fracassa la testa del vicino di casa con una pietra: è in coma

Lotta tra la vita e la morte al Policlinico dopo un'aggressione da parte del vicino di casa. Il ferito, un uomo di 62 anni, è stato colpito con una grossa pietra sul cranio, attorno alle 10.45 di mercoledì 16 agosto, all'angolo tra via Chiesa Rossa e via Francesco De Santis, nel quartiere Stadera, in una Milano quasi 'deserta'.

Rissa in strada

A dare la notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto è intervenuta con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Secondo le prime informazioni della centrale operativa, la vittima, un cittadino italiano, ha riportato un grave trauma cranico. La sua prognosi, per il momento, è riservata, ed è in stato di coma. Sono state diverse le chiamate ricevute dal 118 perché l'uomo era rimasto a terra in un lago di sangue.

L'aggressione con una pietra

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile e la polizia. Il ferito è stato colpito con una pietra - una grossa mattonella - sulla testa da un suo vicino di casa nordafricano, noto per essere 'molesto', secondo alcuni testimoni. L'aggressore è stato fermato dai militari - incaricati delle indagini - con l'accusa di tentato omicidio.

Sul posto dell'agguato, i carabinieri hanno trovato l'arma del reato: due grosse mattonelle di cemento armato e graniglia. Non è ancora chiaro il motivo che ha spinto l'aggressore a colpire il 62enne, probabilmente il muovente è da ricercare in liti e beghe condominiali.