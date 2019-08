Milano, rissa tra giovanissimi a bottigliate in testa: e in strada restano i cocci e il sangue

Cocci di bottiglia rotti per strada. Urla. Impronte di sangue sui muri. E poi le sirene delle ambulanze e dei carabinieri del Radiomobile. Violenta rissa domenica sera in zona Affori a Milano, tra via Enrico Cialdini e via Carlo Montanari. Alla fine della battaglia tra più di una decina di persone, secondo le prime informazioni raccolte da Milanotoday, quattro ragazzi sono stati accompagnati in ospedale. I giovani sono stati identificati anche dai carabinieri.

Rissa a Milano: quattro feriti

Sono un 16enne, due 18enni e un 20enne. Sono stati trasportati al Niguarda, al Fatebenefratelli e alla Multimedica di Sesto San Giovanni dal personale del 118, intervenuto con tre ambulanze e un'automedica, poco prima delle 23. Nessuno di loro è in gravi condizioni.

A parlare della rissa, molto più che le persone coinvolte o quelle che hanno fatto perdere le proprie tracce, è il campo di battaglia. Oltre alle tracce di sangue finite sui muri esterni di una costruzione, in strada i militari hanno rinvenuto tantissimi pezzi di vetro. Cocci di bottiglia con i quali i giovani, diversi di loro di origini sudamericane, si sono aggrediti a vicenda. Ora si indaga per cercare di ricostruire cosa sia successo.