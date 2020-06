Milano, lite fuori dal locale: cade e sbatte la testa per uno spintone, in ospedale

Prima la lite. Poi dalle parole sono passati alle mani e un uomo di 43 anni è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. È il bilancio di una lite avvenuta nella notte tra lunedì e martedì 9 giugno davanti a un locale di via Montevideo a Milano, zona Solari.

Tutto è accaduto intorno alla 1.40, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Gli agenti della questura, sul posto per i rilievi, sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto ma secondo una prima ricostruzione sembra che il 43enne sia rovinato a terra sbattendo violentemente la testa in seguito a uno spintone.

L'uomo, soccorso dai sanitari del 118, è stato accompagnato al pronto soccorso del Policlinico in codice giallo con una ferita al capo. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.