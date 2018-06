Milano, in auto si lancia contro un gruppo di 200 rom nei giardinetti: maxi rissa in strada

Un'auto a tutta velocità che cerca di investire un gruppo di duecento persone. Una mega rissa che coinvolge tutti i presenti. E la fuga all'arrivo della polizia, che ora sta passando al setaccio tutti i possibili nascondigli.

Pomeriggio di follia, quello di sabato, in via Odazio, zona Giambellino. Alle 13 in punto, per cause ancora tutte da accertare, un uomo di nazionalità romena a bordo di una macchina con targa bulgara è salito sul marciapiedi e si è lanciato contro duecento persone - tutte romene -, che erano riunite nei giardinetti all'angolo con via degli Apuli.

Il tentativo di travolgere la folla è fallito - la vettura si è fermata su un'aiuola - e quando il guidatore e gli altri due uomini a bordo sono scesi dalla macchina è nata una violentissima rissa con i "rivali" a calci, pugni e sediate. A riportare la situazione alla normalità, non senza fatica, è stata la polizia, che è stata costretta a intervenire con dieci equipaggi delle Volanti e due squadre del Reparto mobile.

Gli agenti - stando a quanto si apprende - hanno fermato il conducente della macchina e hanno portato nove persone in Questura per essere ascoltate. Per trovare i complici del fermato, invece, sono immediatamente partiti i controlli nei campi rom della città.