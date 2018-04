Rissa tra ubriachi in via dei Transiti: un uomo sfregiato con una bottigliata in faccia, è grave

Notte di paura in via dei Transiti a Milano, una strada che da tempo - denunciano i residenti - fa i conti con spaccio, insicurezza e aggressioni.

E i timori di chi vive in zona si sono trasformati in realtà verso la mezzanotte e mezza di venerdì, quando due uomini ubriachi - stando a quanto finora ricostruito dai carabinieri - si sono sfidati a colpi di bottiglie di vetro. Uno dei due - un trentenne -, nella rissa ha rimediato una bottigliata in faccia, all'altezza dell'orecchio destro, che gli ha causato una ferita profondissima.

Soccorsa dal 118, la vittima è stata trasportata in condizioni gravi al Fatebenefratelli, dove è tuttora ricoverata ma non in pericolo di vita. I militari sono invece sulle tracce dell'aggressore.

Quella tra giovedì e venerdì è stata una notte tragica per Milano, che in poche ore ha fatto i conti con due morti e tre aggressioni gravissime. La prima, in ordine di tempo, è avvenuta in via Padova, dove - verso le 21.30 - un uomo di quarantadue anni è morto dopo essere caduto al suolo durante una lite fuori da un bar. Poche ore dopo la scia di sangue si è spostata a Cinisello: lì - verso le 23.30 - un uomo di trentuno anni è stato rapinato del portafogli e accoltellato alla pancia. La vittima, operata in ospedale, è in fin di vita.

Alle 2 in punto, invece, una studentessa che stava tornando a casa è stata avvicinata - in via Gaffurio - da due uomini, che le hanno strappato l'iPhone di mano e l'hanno accoltellata all'addome. Soltanto mezz'ora dopo, e a quattrocento metri da lì, un ragazzo 23enne bengalese è stato ucciso quasi allo stesso modo.