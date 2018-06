Lite tra due donne, in strada scoppia maxi rissa tra dieci persone: sei arresti

Maxi rissa in via Tucidide nella notte di domenica. Sei persone, quattro donne e due uomini, tutti ragazzi italiani tra i trantacinque e i ventidue anni di età, residenti a Milano (una sola persona risulta originaria di Napoli), sono state arrestate per rissa aggravata.

Tutto è iniziato poco dopo le due e mezza quando una volante della polizia di Stato impegnata in un controllo sul territorio ha notato una rissa in corso in via Tucidide, in strada. Alla lite a suon di calci e pugni avevano preso parte una decina di persone e sul posto, in ausilio al personale della volante, sono arrivati altri agenti.

La polizia è riuscita a sedare la rissa e a individuare sette delle persone coinvolte, sei delle quali sono state arrestate con l'accusa di rissa aggravata dai futili motivi. Secondo quanto ricostruito a innescare la scintilla che poi ha portato alla rissa è stato un litigio, iniziato per una banalità, tra due delle donne. La lite ha poi coinvolto due gruppi contrapposti che si sono affrontati in strada fino all'arrivo dei poliziotti.