Milano, scoppia rissa per motivi di viabilità: arriva la polizia e in tre finiscono in ospedale

Tre persone sono finite in ospedale, dopo una rissa scoppiata per motivi di viabilità a Milano, in via Valtellina, all'altezza dell'area di servizio Eni, all'angolo con viale Jenner. La notizia è stata riportata dalla questura e dal 118, che sul posto è intervenuto con tre ambulanze.

A scaldare gli animi, pochi minuti dopo le diciassette di martedì, secondo quanto riferito dalla polizia, è stata probabilmente una mancata precedenza.

Dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza hanno informato che in tutto sono cinque le persone coinvolte - nel senso che viaggiavano nelle auto - al momento della lite: tre uomini, una donna e un bambino di cinque anni. Alcuni di loro sono stati trasportati in ospedale - al Fatebenefratelli, al Buzzi e alla clinica Città Studi - in codice verde.