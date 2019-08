Milano, violenta rissa da Far West: due feriti gravi e un vigile colpito al braccio

Si sarebbero presi a colpi di cacciavite durante una rissa, ferendosi gravemente. L'accaduto in via Grosotto, traversa di viale Certosa, dove verso le 19 di mercoledì 21 agosto si è assistito a una violenta aggressione 'in stile Far West'. A rimanere colpito a una mano anche un agente della polizia locale, intervenuta sul posto insieme a due ambulanze e un'automedica del 118.

Due uomini di 33 e 47 anni hanno riportato gravi ferite per i colpi inferti - sembra con un cacciavite - durante la colluttazione e sono stati traportati in ambulanza in codice giallo all'ospedale Sacco e al Niguarda di Milano. Nonostante i profondi tagli, nessuno dei due era in pericolo di vita.

Sul posto, poi, sarebbe stato rinvenuto il cacciavite che i due aggressori avrebbero utilizzato come arma. A rimanere ferito anche un vigile che era accorso sul posto per sedare la rissa. L'agente è stato medicato sul posto dal personale di Areu, che gli ha fasciato l'arto.