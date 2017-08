Due violente risse nella notte: a un uomo viene strappato il labbro

Due violente liti sono avvenute nella notte a Milano, secondo quanto hanno riportato le forze dell'ordine che sono intervenute per sedarle.

In viale Monza, giovedì, due ecuadoriani sono stati presi a pugni da altri connazionali e sono stati portati al pronto soccoso di Sesto San Giovanni con i segni della rissa. Non sono gravi e se la caveranno in qualche giorno. Non è noto il motivo del litigio, se accidentale o un regolamento di conti tra bande.

Non solo. In viale Pasubio, negli stessi istanti, un 37enne nigeriano - forse complice l'alcol e una parola di troppo - ha preso a pugni un altro africano 30enne, spaccandogli il naso. La vittima si è vista anche parte del labbro completamente tranciato e strappato. Anch'egli è stato portato in ospedale.

L'intervento della polizia, avvisata dai passanti, ha evitato il peggio. L'aggressore è stato arrestato per lesioni gravissime.