Milano, trentacinquenne accoltellato al collo con un coccio di bottiglia durante una rissa

Una rissa e poi l'accoltellamento al collo con una bottiglia. Così è stato ferito il 35enne trovato all'angolo tra viale Tunisia e via Tadini da alcuni passanti, avvertiti da un uomo di 36 anni che era in compagnia del 35enne.

I due erano molto ubriachi, per questo in un primo momento per i carabinieri è stato complicato ricostruire le fasi dell'aggressione. La vittima, che per fortuna non è in pericolo di vita, è stata rinvenuta attorno alle 5.30.

Dalla centrale operativa del 118 hanno inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. Il ferito, di origini eritree, è stato soccorso e portato in codice giallo al Policlinico. Stando alla prima ricostruzione i due amici sono stati aggrediti da un gruppo di persone che loro non conoscevano. Il 36enne, connazionale del ferito, è rimasto illeso.

Sul caso indagano i militari del Comando provinciale dei carabinieri che stanno cercando testimoni dell'accaduto e visionando le immagini delle telecamere della zona. I due stranieri coinvolti erano già noti alle forze dell'ordine.