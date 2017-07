Rissa per il posto per la raccolta fondi: pugni, calci e sediate tra i volontari delle ambulanze

Botte da orbi, sediate e tre persone ferite e arrestate.

È stata una sfida decisamente senza esclusioni di colpi quella che domenica mattina ha visto protagonisti a Genova i volontari di due associazioni di pubblica assistenza, che erano impegnati in una raccolta fondi nei pressi del cimitero cittadino.

I tre, stando a quanto riporta GenovaToday, hanno iniziato a litigare tra di loro per accaparrarsi la posizione migliore per la questua.

Dalle parole ai fatti, il passo è stato brevissimo e i tre hanno iniziato a colpirsi con calci, pugni e con le sedie dei rispettivi banchetti. Per sedare la rissa è dovuta intervenire la polizia, che ha fatto scattare le manette per i tre volontari.

A processo, giudicati per direttissima, sono finiti due milanesi di ventuno e ventotto anni e un genovese di trentanove. I tre hanno riportato ferite guaribili in pochi giorni e non hanno avuto bisogno del ricovero.