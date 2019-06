Notte di violente risse tra ragazzini nel Milanese: gravi in due accoltellati

Notte di violenza, quella appena passata, nel Milanese, con diversi episodi complice, con ogni probabilità, l'alcol.

Il primo episodio - e più grave - a Cambiago. Secondo quanto è stato ricostruito e trapelato dalle primissime informazioni, durante una rissa per futili motivi fra giovani nel centro storico del paese, un ragazzo è stato colpito più volte a calci e pugni e fatto finire a terra fra due auto parcheggiate.

Il suo aggressore, anch'egli ferito, sarebbe salito sul tetto di un'auto e si sarebbe poi lanciato sulla vittima, dall’alto a terra, colpendola e saltandogli in faccia più volte come in una mossa di wrestling. Il giovane, senza conoscenza, ha perso molto sangue ed è stato lasciato a terra.

Il suo aggressore, ferito anche lui, è stato portato al San Gerardo di Monza mentre la vittima dell’aggressione è finita in codice rosso al Niguarda di Milano. Sul fatto indagano i carabinieri di Cassano D’Adda.

Altre risse con lame a Trezzano Rosa e Lacchiarella

Il secondo evento invece è avvenuto poco dopo la mezzanotte a Trezzano Rosa, in via Roma. Un ragazzo, minorenne, è stato trovato a terra, ferito con un arma da taglio alla gola.

Soccorso dal 118, è stato portato in gravi condizioni all’ospedale Civile di Vimercate. Ma dovrebbe cavarsela. Ignoti gli aggressori che si sarebbero dileguati prima dell’arrivo di carabinieri e 118. Anche in questo caso indagano i carabinieri.

Non solo. A Lacchiarella, alla Festa della Birra, un ragazzo di 21 anni italiano, forse per una lite dovuta all'alcol, è stato ferito con arma bianca all’addome. Una ferita profonda e molto grave. È stato caricato subito in ambulanza e trasportato in codice rosso all’Humanitas di Rozzano in grave pericolo di vita.