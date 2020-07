Risse, insulti social e violenza: la folle estate ligure del trapper milanese e degli amici

Da Milano alla Liguria, con un carico di violenza, botte, sangue e devastazione. È la folle estate di un trapper meneghino, 18 anni, e dei suoi amici che - stando alle indagini della polizia - nel mese di luglio hanno dato vita a una personalissima faida con una "gang" rivale, della quale farebbe parte un trapper romano.

Due gli eventi più "forti": il 1 luglio e la notte successiva decine di ragazzi si erano sfidati in una violentissima rissa a Santa Margherita Ligure fronteggiandosi in mezzo alla strada nella via centrale della movida della cittadina di Levante. Sabato, dopo un paio di settimane di indagine e dopo 4 fogli di via che avevano colpito 4 giovani milanesi, gli agenti del commissariato di Rapallo hanno denunciato un 21enne di Roma e un 18enne di Lavagna, entrambi residenti proprio nel Levante genovese, con l'accusa di istigazione a delinquere.

Il gavettone e l'appuntamento sui social

"I fatti si riferiscono alla sera del 1 luglio e la notte tra il 2 e il 3 quando due gruppi di adolescenti, uno giunto per vacanza da Milano e l’altro della zona, hanno turbato l’ordine e la sicurezza pubblica a Santa Margherita fronteggiandosi con violenza - si legge nella nota della polizia -. Dai racconti dei testimoni ma soprattutto dai numerosi video, girati dai presenti e condivisi sui social, gli agenti del commissariato di Rapallo hanno ricostruito gli avvenimenti e sono giunti a rintracciare i due responsabili".

I poliziotti sono anche riusciti a capire il perché di tanta violenza: a seguito di un gavettone che il gruppo di Milano avrebbe fatto ad alcuni amici dei due indagati è infatti cominciata una rivalità tra le due "bande", "che dopo diversi incontri caratterizzati da sfide e provocazioni, anche sui social, sono infine giunti allo scontro fisico". E le immagini dello scontro fisico erano poi finite su Instagram e Facebook con tanto di commenti soddisfatti.

Il 21enne e il 18enne, ha fatto sapere ancora la polizia, "sono stati denunciati per aver inviato sul profilo social del leader della fazione milanese, un noto artista trap, un invito a raggiungere il loro gruppo a Rapallo per affrontarsi. Visto che il video messaggio non aveva raccolto adesione da parte dei milanesi, i giovani locali si erano recati numerosi sotto l’abitazione del gruppo rivale", con le conseguenti risse.