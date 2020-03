Violente risse nella notte: uomo trovato con avambraccio squarciato

Nonostante le indicazioni e la legge vorrebbero tutti in casa, per evitare l'espandersi della pandemia di Covid-19, qualcuno non ci riesce. E complice l'alcol non mancano, anche in giorni come questi, violente risse per futili motivi.

Due persone, nella notte tra sabato e domenica, sono rimaste accoltellate nel Milanese. Il primo caso è avvenuto intorno alle 2 a Baranzate, in via Redipuglia. Secondo quanto trapelato, un uomo di 30 anni è stato soccorso e portato al Niguarda dagli operatori sanitari inviati dalla centrale operativa di Areu dopo aver subito ferite multiple con un'arma da taglio al torace, alla tempia e alla mano. Le sue condzioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri che stanno ora cercando di ricostruire l'accaduto. Non c'era traccia dell'aggressore, che si sarebbe dileguato.

Episodio molto simile tre ore dopo a Milano, in zona Cimitero Monumentale. Ancora una colluttazione. Ancora un grave ferito. Un uomo di 40 anni, qui, è stato trovato con un avambraccio squarciato da un coltello. Aveva perso molto sangue. Medicato sul posto, è stato portato al Niguarda. Se la caverà. Sconosciuti i motivi della lite, indagano le forze dell'ordine.

