Milano, ecco “ristorante solidale”: così il cibo che avanza nei locali sarà donato ai bisognosi

Un modo per combattere lo spreco alimentare. E una strada pratica, reale, per aiutare chi ha più bisogno.

Mercoledì mattina ha preso il via, a Milano, “Ristorante solidale”, un progetto sviluppato da Caritas Ambrosiana, Pony Zero, Just Eat e Comune di Milano che consentirà di tagliare al minimo gli sprechi alimentari nei tanti ristoranti della città facendo del bene.

Ristorante Solidale - spiega una nota proprio di Just Eat - permette infatti di “valorizzare cibo ed eccedenze provenienti dai ristoranti e, grazie al servizio di delivery operato da Pony Zero, ritirarli per trasportarli a domicilio in alcune comunità identificate insieme a Caritas Ambrosiana sulla città di Milano”.

I “fattorini” di Pony zero, quindi, ritireranno il cibo dai locali - per ora sono dieci - e poi in bici lo consegneranno alle tre comunità di accoglienza “Pani e Peschi” di via Consolini - casa per gli adolescenti milanesi che soffrono di disturbi psichici -, Casa alloggio Centro Teresa Gabrieli - casa di accoglienza per malati di Aids - e La Locomotiva in Via Copernico - comunità a dimensione familiare per minori.

Tra i piatti che saranno serviti - chiarisce ancora Just Eat - ci saranno pasta, riso e fagioli neri, piadine, hamburger, verdure, panini e porzioni di polenta calda. La prima consegna, avvenuta mercoledì 22 febbraio, ha incluso anche cento pizze donate dal Refettorio Ambrosiano di Milano.

I ristoranti che hanno già aderito al progetto per supportare la prima consegna nella città di Milano sono il giapponese Kombu, C'era una volta una Piada, Lapa Milano - un ristorante brasiliano -, due ristoranti de Il bue e la Patata, l’Hamburgheria di Eataly, I Mangiapolenta e la catena Panini Crocetta con due negozi.